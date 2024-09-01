Патрик Беверли набрал 3 очка и 6 передач в дебютном предсезонном матче за «Хапоэль Тель-Авив»

Патрик Беверли дебютировал в составе «Хапоэля»

Его команда провела предсезонный матч с клубом «Элицур Нетанья». «Хапоэль» одержал победу со счетом 79:78. На счету Беверли – 3 очка и 6 передач. Разыгрывающий вышел в стартовом составе и набрал все свои очки со штрафной линии.

Наиболее результативным игроком в составе команды из Тель-Авива стал форвард Джонатан Мотли , перешедший в клуб этим летом из «Фенербахче». В его активе 27 очков.