Патрик Беверли набрал 3 очка и 6 передач в дебютном предсезонном матче за «Хапоэль Тель-Авив»
Патрик Беверли дебютировал в составе «Хапоэля»
Его команда провела предсезонный матч с клубом «Элицур Нетанья». «Хапоэль» одержал победу со счетом 79:78. На счету Беверли – 3 очка и 6 передач. Разыгрывающий вышел в стартовом составе и набрал все свои очки со штрафной линии.
Наиболее результативным игроком в составе команды из Тель-Авива стал форвард Джонатан Мотли, перешедший в клуб этим летом из «Фенербахче». В его активе 27 очков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: EuroHoops
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости