Владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай: «Мало кто знает, чего стоила комплектация команды этим летом»

«Хапоэль» завершил комплектование состава

Приобретение Бруно Кабокло стало завершающим маневром клуба в межесезонье. Офер Яннай, ставший основным владельцем клуба в августе 2023 года, прокомментировал итоги работы в соцсети X.

«Рыдал перед приветственными видео четыре раза этим летом.

Джонатан Мотли, который первым лег в фундамент будущей команды.

Ноам Яаков, за которым я ездил в Лион несколько раз.

Патрик Беверли – звезда и яркая личность, который приехал к нам полный мотивации и задал планку ожиданий.

Бруно Кабокло – самые сложные и тяжелые переговоры, последний кусочек паззла.

В последний месяц я шутил, что если бы терпение было олимпийским видом спорта, я бы легко вышел в финал. Мало кто знает, чего стоила комплектация команды этим летом.

Я посвящаю свою работу баскетбольным болельщикам по всему свету. Моя задача на перспективу – помочь всей индустрии и принести фанатам радость. В этот кровавый год приезд игроков с вершины мирового баскетбола заставляет меня чувствовать гордость», – заключил Яннай.