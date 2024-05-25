Евгений Богачев о финале с ЦСКА: «Предстоит длинный и напряженный сериал, где может быть все»

Евгений Богачев поделился ожиданиями от финальной серии Лиги ВТБ с ЦСКА.

«В полуфинале у УНИКСа было семь игр, измотал он нас очень хорошо. Играли равные соперники, и нам немного повезло в том, что седьмая игра была дома, а не на выезде. Все‑таки дома стены и зрители помогают. Это психологический фактор.

Повторюсь, мы измотаны, но настроение бодрое. Мечтали, чтобы встретиться в финале с ЦСКА. У армейцев команда высокого класса. Стиль игры у них несколько похож на наш: выдержанный, интеллигентный. Нельзя сказать, что физический. Вот в полуфинале нашему игроку сломали нос, были ушибы. Баскетболисты соперника порой грубо играли.

У ЦСКА хороший подбор игроков, грамотный тренер. Это было видно по тому, как он вел игру в серии с «Зенитом». Так что придется нелегко, победит более удачливый и сильный.

У нас есть один небольшой плюс: две стартовые игры серии пройдут в Казани. Предстоит длинный и напряженный сериал, где может быть все», – заявил президент .