Матиас Лессор о межсезонье: «Мы победили в Евролиге и чемпионате Греции. «Олимпиакос» посчитал это личным вызовом»

Матиас Лессор прокомментировал трансферные успехи лидеров греческого баскетбола

Последним приобретением «Панатинаикоса » стал турецкий форвард Джеди Осман , завершивший выступление за «Сперс».

«Конкуренция в команде обостряется, нам придется бороться за игровое время. Он великолепный игрок. Может сам создавать моменты, бросать, защищаться. Его присутствие поможет команде. Надеюсь, он приедет готовым внести свой вклад и помочь нам всем.

Мы выиграли Евролигу и чемпионат Греции, и «Олимпиакос » посчитал это личным вызовом. Они заполучили много новых игроков и усилили состав. Увидим, как они сыграются, с учетом тренера Георгиоса Барцокаса .

Они провели отличное лето в плане работы на трансферном рынке», – заключил Лессор.