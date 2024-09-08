Матиас Лессор о межсезонье: «Мы победили в Евролиге и чемпионате Греции. «Олимпиакос» посчитал это личным вызовом»
Матиас Лессор прокомментировал трансферные успехи лидеров греческого баскетбола
Последним приобретением «Панатинаикоса» стал турецкий форвард Джеди Осман, завершивший выступление за «Сперс».
«Конкуренция в команде обостряется, нам придется бороться за игровое время. Он великолепный игрок. Может сам создавать моменты, бросать, защищаться. Его присутствие поможет команде. Надеюсь, он приедет готовым внести свой вклад и помочь нам всем.
Мы выиграли Евролигу и чемпионат Греции, и «Олимпиакос» посчитал это личным вызовом. Они заполучили много новых игроков и усилили состав. Увидим, как они сыграются, с учетом тренера Георгиоса Барцокаса.
Они провели отличное лето в плане работы на трансферном рынке», – заключил Лессор.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketball Sphere
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