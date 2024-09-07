Джеди Осман официально стал игроком «Панатинаикоса»
Джеди Осман возвращается в Европу
Турецкий форвард (29 лет, 201 см) официально подписал с «Панатинаикосом» контракт на сезон-24/25.
До 2017 года Джеди играл за «Анадолу Эфес», а затем перебрался в «Кливленд» и выступал в НБА.
В сезоне-23/24 Осман провел 72 матча за «Сан-Антонио», в среднем набирая 6,8 очка и 2,5 подбора.
Этим летом Джеди стал свободным агентом после истечения срока действия 4-летнего контракта на сумму 31 миллион долларов, подписанного в 2019 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: paobc.gr
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