Джей Джей Редик верит в Остина Ривза (Брайан Уиндхорст)
Джей Джей Редик рассчитывает на Остина Ривза
Форвард «Лейкерс» в минувшем сезоне набирал в среднем 15,9 очка, 4,3 подбора и 5,5 передачи за игру.
«Знаю, что Джей Джей верит в Остина Ривза. Он попытается сделать все, чтобы тот мог добиться успеха», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Отмечается, что вера нового главного тренера «Лейкерс» в Ривза может поспособствовать расширению роли свингмена.
26-летний баскетболист в прошлое межсезонье подписал с «озерниками» 4-летний контракт на 53,8 миллиона долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
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