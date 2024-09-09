Джей Джей Редик верит в Остина Ривза (Брайан Уиндхорст)

Джей Джей Редик рассчитывает на Остина Ривза

Форвард «Лейкерс» в минувшем сезоне набирал в среднем 15,9 очка, 4,3 подбора и 5,5 передачи за игру.

«Знаю, что Джей Джей верит в Остина Ривза . Он попытается сделать все, чтобы тот мог добиться успеха», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Отмечается, что вера нового главного тренера «Лейкерс » в Ривза может поспособствовать расширению роли свингмена.

26-летний баскетболист в прошлое межсезонье подписал с «озерниками» 4-летний контракт на 53,8 миллиона долларов.