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Джей Джей Редик о своих ассистентах: «Хотел собрать у себя в штабе кучку фриков»

Джей Джей Редик рассказал о требованиях к своим ассистентам

По словам нового главного тренера «Лейкерс», он хотел собрать у себя в штабе увлеченных работой людей.

В числе помощников тренера-дебютанта известные специалисты Нэйт Макмиллан и Скотт Брукс.

«Было очень интересно собирать штаб. Потому что вы складываете воедино кусочки пазла, ориентируясь на навыки и личностные качества людей. Я очень доволен результатом. У нас тут получилась такая смесь – опыт и молодой задор. Самое главное для меня – хотелось собрать штабе кучку фриков. И я думаю, что мне это удалось. Да, они настоящие пахари», – заявил Редик.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНэйт Макмиллан
logoНБА
logoСкотт Брукс
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