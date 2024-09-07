Джей Джей Редик о своих ассистентах: «Хотел собрать у себя в штабе кучку фриков»
Джей Джей Редик рассказал о требованиях к своим ассистентам
По словам нового главного тренера «Лейкерс», он хотел собрать у себя в штабе увлеченных работой людей.
В числе помощников тренера-дебютанта известные специалисты Нэйт Макмиллан и Скотт Брукс.
«Было очень интересно собирать штаб. Потому что вы складываете воедино кусочки пазла, ориентируясь на навыки и личностные качества людей. Я очень доволен результатом. У нас тут получилась такая смесь – опыт и молодой задор. Самое главное для меня – хотелось собрать штабе кучку фриков. И я думаю, что мне это удалось. Да, они настоящие пахари», – заявил Редик.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
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