Шакил О′Нил о Редике в «Лейкерс»: «Не уверен, что смог бы играть за парня, против которого сам выходил 5 лет назад»

Шакил О′Нил усомнился в том, что Джей Джей Редик подходит «Лейкерс»

40-летний экс-игрок НБА дебютирует в качестве главного тренера.

«У тебя есть уважение Леброна , а как насчет других ребят? Это станет испытанием. Не уверен, что смог бы играть за парня, против которого сам выходил всего четыре или пять лет назад», – заявил прославленный игрок «озерников».

О′Нил также намекнул, что «Лейкерс », возможно, следовало нанять более опытного специалиста.

«Не имею ничего против Джей Джея , но думаю, что Сэм (Кэсселл – Sports.ru) тоже должен быть в числе кандидатов», – считает Шак.