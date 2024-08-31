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Шакил О′Нил о Редике в «Лейкерс»: «Не уверен, что смог бы играть за парня, против которого сам выходил 5 лет назад»

Шакил О′Нил усомнился в том, что Джей Джей Редик подходит «Лейкерс»

40-летний экс-игрок НБА дебютирует в качестве главного тренера.

«У тебя есть уважение Леброна, а как насчет других ребят? Это станет испытанием. Не уверен, что смог бы играть за парня, против которого сам выходил всего четыре или пять лет назад», – заявил прославленный игрок «озерников».

О′Нил также намекнул, что «Лейкерс», возможно, следовало нанять более опытного специалиста.

«Не имею ничего против Джей Джея, но думаю, что Сэм (Кэсселл – Sports.ru) тоже должен быть в числе кандидатов», – считает Шак.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoЛеброн Джеймс
Сэм Кэсселл
logoЛейкерс
logoШакил О′Нил
logoДжей Джей Редик
logoНБА
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