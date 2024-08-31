Шакил О′Нил о Редике в «Лейкерс»: «Не уверен, что смог бы играть за парня, против которого сам выходил 5 лет назад»
Шакил О′Нил усомнился в том, что Джей Джей Редик подходит «Лейкерс»
40-летний экс-игрок НБА дебютирует в качестве главного тренера.
«У тебя есть уважение Леброна, а как насчет других ребят? Это станет испытанием. Не уверен, что смог бы играть за парня, против которого сам выходил всего четыре или пять лет назад», – заявил прославленный игрок «озерников».
О′Нил также намекнул, что «Лейкерс», возможно, следовало нанять более опытного специалиста.
«Не имею ничего против Джей Джея, но думаю, что Сэм (Кэсселл – Sports.ru) тоже должен быть в числе кандидатов», – считает Шак.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости