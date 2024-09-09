Андрей Ведищев: «Если добавим взаимопонимания, то сможем рассчитывать на победу в Суперкубке»
Встреча команд в рамках предсезонного турнира Gloria Cup завершилась со счетом 88:88.
«Мы контролировали ход игры большую часть времени, но во второй половине матча не справились с давлением соперника и дали им вернуться в игру. В концовке не все зависело от нас. Мы допустили некоторые ошибки, которые обязательно разберем.
В целом, задачи на турецкий сбор выполнены: мы посмотрели в деле молодых ребят и увидели, на что можем рассчитывать дальше. Я доволен тем, с каким желанием команда выходит на площадку», – написал главный тренер краснодарцев.
Ведищев оценил шансы «Локомотива» в предстоящем Суперкубке Лиги ВТБ.
«Уже с 11 сентября для нас начнутся матчи на Суперкубке. Сыграем с ЦСКА и «Цревной Звездой», и я предвижу серьезную борьбу за выход в финал. Если добавим взаимопонимания, как в нападении, так и в защите, то сможем рассчитывать на победу», – отметил глава «Локо».
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