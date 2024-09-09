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Товарищеские матчи. ЦСКА оказался сильнее «Тюрк Телекома», «Локо» сыграл вничью с «Тофашем» и другие результаты

7-8 сентября состоялись предсезонные товарищеские встречи у команд Лиги ВТБ

В рамках Gloria Cup в Анталии ЦСКА оказался сильнее «Тюрк Телекома», «Уралмаш» победил «Бешикташ». «Локомотив-Кубань» сыграл вничью с «Тофашем».

«Енисей» уступил черногорскому клубу «Будучность» в рамках сбора в Сербии.

Товарищеские матчи

ЦСКА Россия – Тюрк Телеком Турция – 79:72

ЦСКА: Тримбл (14), М’Бай (14), Уэйр (12)

Уралмаш Россия – Бешикташ Турция – 88:82

Уралмаш: Уиттакер (24 + 6 передач), Мартин (19), Нэльсон (17 + 7 подборов)

Локомотив-Кубань Россия – Тофаш Турция – 88:88

Локомотив-Кубань: Миллер (22 + 5 подборов), Мартюк (15 + 6 подборов), Елатонцев (14 + 8 подборов + 5 блок-шотов)

Енисей Россия – Будучность – 69:87

Енисей: Перевалов (11), Балашов (10 + 7 подборов), Сандерс (10).

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
товарищеские матчи
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
logoБешикташ
logoТюрк Телеком
logoЕнисей
logoБудучность
logoЕдиная лига ВТБ
logoТофаш
logoУралмаш
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