Владислав Емченко: «Очень хочется выиграть Суперкубок. Сделаем все, чтобы это случилось»

Владислав Емченко оценил готовность «Локомотива-Кубань» к Суперкубку Лиги ВТБ

– Как тебе тренировки под руководством президента и нового главного тренера «Локомотива» Андрея Ведищева?

– У нас сейчас предсезонная подготовка, а это большая физическая нагрузка, немало работы в тренажерном зале, само собой, интенсивные тренировки непосредственно в баскетбольном зале. Нагрузка хорошая: все в рамках предсезонной подготовки. Работаем над командной защитой и командным нападением, налаживаем коммуникацию между игроками, все по плану.

– В контрольном матче на предсезонном сборе в Турции «Локо» уступил «Уралмашу». Андрей Владимирович остался недоволен действиями команды на площадке. В чем причины неудачи?

– С «Уралмашем», да, провели далеко не лучшую игру. Был недостаток энергии и самоотдачи в первую очередь. В защите не все хорошо было, следовательно, у нас не так много было быстрого отрыва, в нападении во многих моментах передерживали мяч. Пока не до конца сыгрались. В принципе, это и повлияло на результат в этом матче.

– Впереди Суперкубок Единой лиги ВТБ. Сможет «Локо» его выиграть?

– Готовимся к турниру, скоро вернемся домой. Первые два соперника известны – чемпион Единой лиги ЦСКА и «Црвена Звезда», которая играет в Евролиге, – тоже именитый клуб. Круто, что есть возможность сыграть такие матчи. Только от нас зависит, по силам или нет нам победа в Суперкубке, но, естественно, очень хочется выиграть этот турнир, мы сделаем все, чтобы это случилось.