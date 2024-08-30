Владимир Гомельский: «Мы пока не можем судить о том, какой тренер Ведищев»
Владимир Гомельский прокомментировал новую должность Андрея Ведищева
Многолетний президент краснодарцев в сезоне-24/25 будет еще и главным тренером команды.
«Андрей Ведищев стал главным тренером «Локо», оставаясь президентом клуба. В саратовском «Автодоре» покойный Родионов увольнял главных тренеров много раз. Дважды перед тем, как нанять нового главного, он сам тренировал команду.
Я, да и вы тоже, не можем судить о том, какой тренер Ведищев. Желаю ему успеха на этом невероятно сложном поприще», – считает эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Конференция Владимира Гомельского
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