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Владимир Гомельский: «Мы пока не можем судить о том, какой тренер Ведищев»

Владимир Гомельский прокомментировал новую должность Андрея Ведищева

Многолетний президент краснодарцев в сезоне-24/25 будет еще и главным тренером команды.

«Андрей Ведищев стал главным тренером «Локо», оставаясь президентом клуба. В саратовском «Автодоре» покойный Родионов увольнял главных тренеров много раз. Дважды перед тем, как нанять нового главного, он сам тренировал команду.

Я, да и вы тоже, не можем судить о том, какой тренер Ведищев. Желаю ему успеха на этом невероятно сложном поприще», – считает эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Конференция Владимира Гомельского
logoЛокомотив-Кубань
logoАндрей Ведищев
logoВладимир Гомельский
logoЕдиная лига ВТБ
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