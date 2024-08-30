Владимир Гомельский: «Мы пока не можем судить о том, какой тренер Ведищев»

Владимир Гомельский прокомментировал новую должность Андрея Ведищева

Многолетний президент краснодарцев в сезоне-24/25 будет еще и главным тренером команды.

«Андрей Ведищев стал главным тренером «Локо », оставаясь президентом клуба. В саратовском «Автодоре» покойный Родионов увольнял главных тренеров много раз. Дважды перед тем, как нанять нового главного, он сам тренировал команду.

Я, да и вы тоже, не можем судить о том, какой тренер Ведищев. Желаю ему успеха на этом невероятно сложном поприще», – считает эксперт.