Существует «реальный шанс» на переезд «Сиксерс» в Нью-Джерси (Брайан Льюис)
«Сиксерс» могут сменить прописку
Как пишет обозреватель New York Post Брайан Льюис, существует «реальный шанс» на переезд «76-х» из Филадельфии в Нью-Джерси.
Отмечается, что «Сиксерс» годами сталкивались с сопротивлением по поводу предлагаемого варианта строительства арены в Филадельфии. Сейчас же клуб может получить до 400 миллионов долларов налоговых льгот в Нью-Джерси, а законодательному собранию штата может быть предложено рассмотреть вопрос о выпуске до 500 миллионов долларов в виде специальных облигаций.
Городское и государственное одобрение разрешений на строительство в Филадельфии необходимо получить не позднее 2024 года для завершения работ по возведению новой арены к 2031 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
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