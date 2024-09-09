Существует «реальный шанс» на переезд «Сиксерс» в Нью-Джерси (Брайан Льюис)

«Сиксерс» могут сменить прописку

Как пишет обозреватель New York Post Брайан Льюис, существует «реальный шанс» на переезд «76-х» из Филадельфии в Нью-Джерси.

Отмечается, что «Сиксерс» годами сталкивались с сопротивлением по поводу предлагаемого варианта строительства арены в Филадельфии. Сейчас же клуб может получить до 400 миллионов долларов налоговых льгот в Нью-Джерси, а законодательному собранию штата может быть предложено рассмотреть вопрос о выпуске до 500 миллионов долларов в виде специальных облигаций.

Городское и государственное одобрение разрешений на строительство в Филадельфии необходимо получить не позднее 2024 года для завершения работ по возведению новой арены к 2031 году.