Поклонники «Никс» скандировали «Fuck Embiid» во время встречи с Брансоном и Хартом

Поклонники «Никс» выразили свое отношение к Джоэлу Эмбииду

Во время встречи с игроками «Нью-Йорка » Джейленом Брансоном и Джошем Хартом болельщики скандировали оскорбительную кричалку «Fuck Embiid» в адрес звездного центрового «Филадельфии».

В первом раунде плей-офф-2024 «Никс» прошли «Сиксерс» в шести матчах.