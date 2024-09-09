Поклонники «Никс» скандировали «Fuck Embiid» во время встречи с Брансоном и Хартом
Поклонники «Никс» выразили свое отношение к Джоэлу Эмбииду
Во время встречи с игроками «Нью-Йорка» Джейленом Брансоном и Джошем Хартом болельщики скандировали оскорбительную кричалку «Fuck Embiid» в адрес звездного центрового «Филадельфии».
В первом раунде плей-офф-2024 «Никс» прошли «Сиксерс» в шести матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Roommates Show
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости