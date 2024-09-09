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Поклонники «Никс» скандировали «Fuck Embiid» во время встречи с Брансоном и Хартом

Поклонники «Никс» выразили свое отношение к Джоэлу Эмбииду

Во время встречи с игроками «Нью-Йорка» Джейленом Брансоном и Джошем Хартом болельщики скандировали оскорбительную кричалку «Fuck Embiid» в адрес звездного центрового «Филадельфии».

В первом раунде плей-офф-2024 «Никс» прошли «Сиксерс» в шести матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Roommates Show
logoНью-Йорк
logoФиладельфия
logoНБА
logoБаскетбол - видео
болельщики
logoДжоэл Эмбиид
logoДжош Харт
logoДжейлен Брансон
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