Кэмерон Джонсон о месте в планах «Бруклина»: «Сам пытаюсь это понять»
Кэмерон Джонсон связан обязательствами с «Нетс» до 2027 года
28-летний форвард перешел в «Бруклин» в сделке по Кевину Дюрэнту и не демонстрирует рост в команде, занимающейся перестройкой.
Несколько клубов интересовались услугами Джонсона в это межсезонье.
По информации New York Post, «Нетс» неизменно запрашивают неоправданно высокую цену за игрока, что объясняет отсутствие сделки с его участием.
На вопрос о планах клуба в его отношении игрок признался: «Сам до сих пор пытаюсь это понять».
Джонсон набирал 13,4 очка, 4,3 подбора и 2,4 передачи в прошлом сезоне, реализовав 39,1% трехочковых бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости