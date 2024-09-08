Кэмерон Джонсон о месте в планах «Бруклина»: «Сам пытаюсь это понять»

Кэмерон Джонсон связан обязательствами с «Нетс» до 2027 года

28-летний форвард перешел в «Бруклин » в сделке по Кевину Дюрэнту и не демонстрирует рост в команде, занимающейся перестройкой.

Несколько клубов интересовались услугами Джонсона в это межсезонье.

По информации New York Post, «Нетс» неизменно запрашивают неоправданно высокую цену за игрока, что объясняет отсутствие сделки с его участием.

На вопрос о планах клуба в его отношении игрок признался: «Сам до сих пор пытаюсь это понять».

Джонсон набирал 13,4 очка, 4,3 подбора и 2,4 передачи в прошлом сезоне, реализовав 39,1% трехочковых бросков.