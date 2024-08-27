Джарен Джексон: «Кевин Дюрэнт был любимым игроком в юности. Он невероятен»

Теги Мемфис Бруклин Новый Орлеан Финикс НБА Кевин Дюрэнт Джарен Джексон-младший Трей Мерфи Баскетбол

Джарен Джексон поделился впечатлениями от Кевина Дюрэнта.

«Кей Ди делает это уже много лет. Он был моим любимым игроком в юности. Увидеть его вживую – невероятно. Однажды он попал 13 из 14 бросков против нас в «Мемфисе». Я не играл. Он смазал первый раз в четвертой четверти. Все они были бросками с дистанции. Игра под кольцом для него слишком скучная, он старается развлекаться», – рассказал форвард «Гриззлис».

«В одном из моих первых домашних матчей мы играли против «Бруклина». В то время я в основном сидел на скамейке. Я не склонен сильно впечатляться тем, что делают другие люди. Но игра Кей Ди была по-настоящему элитной. Как будто он на тренировке. Парни из нашей команды изо всех сил старались опекать его, но он не замечал их усилий. Это был один из редких моментов, которые дали мне понять максимальный уровень НБА», – добавил форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи.

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1 комментарий
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У Кеши фантастические физические данные , невероятный игровой интеллект , но не хватило характера чтобы стать по настоящему величайшим баскетболистом !!
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