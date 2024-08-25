Кевин Дюрэнт: «В детстве у меня была майка Патрика Юинга, а теперь я ненавижу «Никс»

Теги Бруклин Нью-Йорк Финикс НБА Кевин Дюрэнт Патрик Юинг Баскетбол

Кевин Дюрэнт признался в ненависти к «Нью-Йорку».

«В детстве у меня была майка Патрика Юинга. И это безумие, потому что, когда я вырос, я стал ненавидеть «Никс». Играя за «Бруклин», я возненавидел «Никс», – сказал форвард «Финикса».

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6 комментариев
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Его можно понять. Столько лет быть верным одному клубу ("Бруклину" если что) не каждый сможет.
А какую "династию" они сколотили с Харденом и Симмонсом! Любо дорого посмотреть (не столько любо, сколько дорого).
С их "династией", наверное, могут посоперничать, разве что, то самое легендарное "Бруклинское трио" - Пирс, Гарнетт, Джонсон.
Эх, были времена, когда приверженность "родному" клубу для баскетболистов не была пустым звуком. Уважение Дюрэнту за это.
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Ответ китайский обозреватель
"сколько лет быть верным клубу" - про четыре года - это сарказм, надо понимать? )
у тебя серьезно есть сомнения в том, что это саркастический комментарий? или это уже пост-ирония от тебя, хм)
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+9
Ответ китайский обозреватель
Возможно, я неправильно понял посыл. Но мне так не кажется.
За километр видно, что это сарказм.
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Ответ Cubs-V
За километр видно, что это сарказм.
все-все, раскаиваюсь ) был не прав )) с утра голова яснее )
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