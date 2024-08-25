Кевин Дюрэнт: «В детстве у меня была майка Патрика Юинга, а теперь я ненавижу «Никс»
Кевин Дюрэнт признался в ненависти к «Нью-Йорку».
«В детстве у меня была майка Патрика Юинга. И это безумие, потому что, когда я вырос, я стал ненавидеть «Никс». Играя за «Бруклин», я возненавидел «Никс», – сказал форвард «Финикса».
А какую "династию" они сколотили с Харденом и Симмонсом! Любо дорого посмотреть (не столько любо, сколько дорого).
С их "династией", наверное, могут посоперничать, разве что, то самое легендарное "Бруклинское трио" - Пирс, Гарнетт, Джонсон.
Эх, были времена, когда приверженность "родному" клубу для баскетболистов не была пустым звуком. Уважение Дюрэнту за это.