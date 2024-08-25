Кевин Дюрэнт: «В детстве у меня была майка Патрика Юинга, а теперь я ненавижу «Никс»

Кевин Дюрэнт признался в ненависти к «Нью-Йорку».

«В детстве у меня была майка . И это безумие, потому что, когда я вырос, я стал ненавидеть « ». Играя за « », я возненавидел «Никс», – сказал форвард «Финикса».