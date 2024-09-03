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«Лейкерс» не проявляют серьезного интереса к Йонасу Валанчюнасу

«Лейкерс» не нацелены на обмен Йонаса Валанчюнаса

Об этом рассказал инсайдер Йован Буха.

«Известно, что со стороны «Лейкерс» был некоторый интерес, и он находился в списке Леброна. Они, вероятно, вернутся к этому варианту, но не думаю, что существует такой же интерес, как к парню вроде Уэнделла Картера или к некоторым другим ребятам. Так что я рассматриваю уровень интереса «Лейкерс» к данному обмену как «от среднего к низкому», – рассказал журналист.

В межсезонье-2024 «Лейкерс» проявляли интерес к Валанчюнасу, но литовец оказался в «Вашингтоне».

«Уизардс» приобрели центрового у «Пеликанс» по схеме сайн-энд-трейд, отправив взамен пик «Чикаго» во втором раунде драфта 2027 года, защищенный в 31-50. С Валанчюнасом подписан трехлетний контракт на 30 миллионов долларов.

Сообщалось, что «Вашингтон» будет готов обменять Йонаса по ходу сезона-24/25.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube Jovan Buha
возможные переходы
logoЛейкерс
logoНБА
logoВашингтон
logoЙонас Валанчюнас
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