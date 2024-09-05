Эван Фурнье отказался от контракта с «Вашингтоном»
Эван Фурнье вернулся в Европу в «Олимпиакос»
Защитник сборной Франции искал варианты продолжения карьеры в НБА. После подписания контракта с греческим клубом Фурнье рассказал, что имел предложение из «Вашингтона» на 2 года.
Защитник не был заинтересован в роли «ментора» в «проигрывающей команде».
«Уизардс» заняли 14-е место в Восточной конференции по итогам прошлого сезона с результатом 15-67. В последний раз команда одерживала больше побед, чем поражений, в сезоне-2017/18. Клуб выходил в плей-офф в сезоне-2020/21, но уступил «Сиксерс» в первом раунде со счетом 1-4.
Фурнье заявил, что хочет соревноваться и получать удовольствие от баскетбола.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети журналиста Максима Обина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости