Эван Фурнье отказался от контракта с «Вашингтоном»

Эван Фурнье вернулся в Европу в «Олимпиакос»

Защитник сборной Франции искал варианты продолжения карьеры в НБА . После подписания контракта с греческим клубом Фурнье рассказал, что имел предложение из «Вашингтона » на 2 года.

Защитник не был заинтересован в роли «ментора» в «проигрывающей команде».

«Уизардс» заняли 14-е место в Восточной конференции по итогам прошлого сезона с результатом 15-67. В последний раз команда одерживала больше побед, чем поражений, в сезоне-2017/18. Клуб выходил в плей-офф в сезоне-2020/21, но уступил «Сиксерс» в первом раунде со счетом 1-4.

Фурнье заявил, что хочет соревноваться и получать удовольствие от баскетбола.