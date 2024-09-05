  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Эван Фурнье отказался от контракта с «Вашингтоном»

Эван Фурнье вернулся в Европу в «Олимпиакос»

Защитник сборной Франции искал варианты продолжения карьеры в НБА. После подписания контракта с греческим клубом Фурнье рассказал, что имел предложение из «Вашингтона» на 2 года.

Защитник не был заинтересован в роли «ментора» в «проигрывающей команде».

«Уизардс» заняли 14-е место в Восточной конференции по итогам прошлого сезона с результатом 15-67. В последний раз команда одерживала больше побед, чем поражений, в сезоне-2017/18. Клуб выходил в плей-офф в сезоне-2020/21, но уступил «Сиксерс» в первом раунде со счетом 1-4.

Фурнье заявил, что хочет соревноваться и получать удовольствие от баскетбола.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети журналиста Максима Обина
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoОлимпиакос
logoНБА
logoВашингтон
logoчемпионат Греции
logoЭван Фурнье
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Олимпиакос» официально подтвердил подписание Эвана Фурнье
22 сентября, 18:26Фото
«Олимпиакос» и Эван Фурнье обсуждают подписание контракта
2 сентября, 08:59
Александар Везенков вернулся в «Олимпиакос» – 18,5 млн евро за пять лет
1225 июля, 07:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джо Маззулла: «Говорят, что у нас мишень на спине, но я надеюсь, что она у нас на лбу, хочу видеть эту красную точку»
137 минут назад
Доминик Уилкинс: «Новое поколение пытается облить нас дерьмом, чтобы доказать свою точку зрения»
2сегодня, 05:55
Кейтлин Кларк оформила второй трипл-дабл в карьере (24+10+10) в победном матче с «Лос-Анджелесом»
3сегодня, 05:31Видео
Женская НБА. Трипл-дабл Кейтлин Кларк (24+10+10) помог «Индиане» одолеть «Лос-Анджелес»
1сегодня, 05:15
Мэк Маккланг снова поборется за место в составе «Орландо»
5сегодня, 05:10
Тэйлен Хортон-Такер присоединится к «Чикаго»
3сегодня, 04:59
Президент колумбийской федерации баскетбола о скандале на Фонбет Кубке Дружбы: «Мы на подъеме, победили лучшие команды Южной Америки. Все затмила эта детская шалость»
3сегодня, 04:45Фото
Эйжа Уилсон посетила церемонию с участием Бэма Адебайо в Майами. В Сети предположили, что они встречаются
3вчера, 20:32
Келдон Джонсон решил выступать под номером «0», чтобы Крис Пол смог взять себе «тройку»
8вчера, 20:16
Джи Джи Джексон пропустит как минимум 3 месяца после операции в связи с переломом кости стопы
вчера, 20:06
Ко всем новостям
Последние новости
Дуайт Ховард примет участие в шоу «Танцы со звездами»
19 минут назадФото
Самсон Руженцев: «НБА – это мечта. Лучшая лига мира»
вчера, 20:50
Би Джей Джонсон повышен до ассистента генерального менеджера «Нетс»
вчера, 19:36
Бэму Адебайо вручили символический ключ округа Майами-Дейд
2вчера, 19:05Фото
Самсон Руженцев о реакции игроков ЦСКА на смену тренера перед плей-офф: «Отреагировали достаточно позитивно»
вчера, 18:46
УНИКС рассчитывает перенести несколько домашних матчей, которые попадают на период проведения в Казани саммита БРИКС
вчера, 14:13
Александр Щербенев: «У «Зенита» собралась хорошая команда. Цель – победа в Единой лиге»
вчера, 13:10
Матч женской НБА «Чикаго» – «Индиана» в среднем смотрели 1,6 млн телезрителей в США
вчера, 12:05
«У некоторых клубов практически неограниченные бюджеты». «Партизану» не удалось вернуть в команду Лучича и Милутинова
1вчера, 10:26
В Санкт-Петербурге состоялся медиа-день «Зенита»
вчера, 10:08Фото