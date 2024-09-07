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Хавьер Паскуаль: «Всегда стараемся играть серьезно на Кубке Кондрашина и Белова»

Хавьер Паскуаль подвел итоги Кубка Кондрашина и Белова

В финальной встрече команда из Санкт-Петербурга справилась с УНИКСом (63:50).

– «Зенит» лидировал в начале матча и добыл своими действиями победу в четвертой четверти. Но во 2-й и 3-й четвертях мы увидели равную игру. Почему?

– Что ж, каждая игра отличается от предыдущей. Прежде всего, мы довольны тем, как у нас идут дела. Но нам еще многое предстоит улучшить, чтобы быть более эффективными на обеих частях площадки. Мы начали очень хорошо. После этого мы немного потеряли контроль над игрой, потому что стала хромать организация игры. В целом во второй половине мы играли лучше в обороне, немного лучше в нападении. Вот почему мы в итоге завершили эту игру победой.

– Новички уже привыкли к тому, что вы от них требуете?

– Еще слишком рано. Мы используем эти игры, чтобы совершенствоваться. На следующей неделе состоится Суперкубок. Мы стараемся работать, чтобы подготовиться к этому первому важному соревнованию.

– Что вы можете сказать об организации Кубка Кондрашина и Белова? Все прошло отлично?

– Да, мне здесь очень нравится. Телевидение и все такое прочее. Все было на уровне. Это мой четвертый Кубок Кондрашина и Белова. И всегда приятно быть здесь, отмечать такой важный момент в российском баскетболе, отдавать дань памяти.

– Вы выиграли четвертый Кубок подряд. Это особенный момент?

– Мне нравится это соревнование. Мне нравится первое общение с нашими болельщиками, которое происходит во время Кубка после межсезонья. Очевидно, что мы всегда стараемся играть серьезно на этом турнире, потому что нам нравится побеждать и потому что мы играем дома. А дома мы стараемся выигрывать в каждой игре.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Зенита»
logoУНИКС
logoЗенит
Кубок Кондрашина и Белова
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
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