Кайл Кузма считает, что «Лейкерс» остались бы претендентом, если бы не обменяли его: «100 процентов»

Кайл Кузма считает, что «Лейкерс» могли остаться претендентом на титул

6 августа 2021 года Кузму обменяли в «Вашингтон » как часть пакета за Рассела Уэстбрука. В 2020-м команда становилась чемпионом НБА в «пузыре» Орландо.

По мнению форварда, «озерники» могли повторить успех, если бы сохранили состав.

«Конечно, 100 процентов.

Мне было тяжело, потому что они отказались от меня. И они отказались от той нашей команды тоже, немного поторопившись – возможно, где-то запаниковали. Но в НБА все происходит быстро. Никогда не знаешь, что случится дальше, всегда может что-то произойти. У нас был непростой, недолгий непростой отрезок времени, но это случается», – считает Кузма.