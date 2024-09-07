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Кайл Кузма считает, что «Лейкерс» остались бы претендентом, если бы не обменяли его: «100 процентов»

Кайл Кузма считает, что «Лейкерс» могли остаться претендентом на титул

6 августа 2021 года Кузму обменяли в «Вашингтон» как часть пакета за Рассела Уэстбрука. В 2020-м команда становилась чемпионом НБА в «пузыре» Орландо.

По мнению форварда, «озерники» могли повторить успех, если бы сохранили состав.

«Конечно, 100 процентов.

Мне было тяжело, потому что они отказались от меня. И они отказались от той нашей команды тоже, немного поторопившись – возможно, где-то запаниковали. Но в НБА все происходит быстро. Никогда не знаешь, что случится дальше, всегда может что-то произойти. У нас был непростой, недолгий непростой отрезок времени, но это случается», – считает Кузма.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahn Fire Digital
logoЛейкерс
logoНБА
logoВашингтон
logoРоб Пелинка
logoКайл Кузма
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