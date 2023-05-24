Кузма посмеялся над Пелинкой, который заявил о намерении сохранить молодых игроков «Лейкерс»

Генеральный менеджер «Лейкерс» заявил о намерении сохранить молодых игроков команды в межсезонье.

«Мы хотим склонить костяк молодых игроков», – сказал Пелинка после завершения сезона для «озерников».

«Где-то я это уже слышал 😭😭😭», – отреагировал .

«Лейкерс» несколько лет назад обменяли Брэндона Ингрэма, Лонзо Болла и самого Кузму.

Snoop Dogg – голос болельщиков «Лейкерс»: истерики после поражений, выпендреж после побед, преклонение перед звездами