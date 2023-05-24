Кузма посмеялся над Пелинкой, который заявил о намерении сохранить молодых игроков «Лейкерс»
Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка заявил о намерении сохранить молодых игроков команды в межсезонье.
«Мы хотим склонить костяк молодых игроков», – сказал Пелинка после завершения сезона для «озерников».
«Где-то я это уже слышал 😭😭😭», – отреагировал Кузма.
«Лейкерс» несколько лет назад обменяли Брэндона Ингрэма, Лонзо Болла и самого Кузму.
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К чему склонить? Играть за еду?
Обиднее всего, конечно, за КСП - он был мега важным перцем в команде, доказал это в чемп. сезоне, особенно в 4 игре финала
- А вот последующий обмен РВБ на эту компанию невесть кого - непонятен. Да, Уэст был не так эффективен, как хотелось бы, признаю, но это сборище школьников - вообще же ни о чем! Только Хачимура чего-то в ПО показал. Что ДиЛо, что Бизли, что Гэйбриэл, что Томпсон...
Там было непросто с травмами, Джеймс вернулся совсем перед ПИ и, видимо, не восстановился как положено. Тут же и возраст
Выход в ПИ - да, новые игроки внесли весомый вклад. Но тут вопрос в их стабильности. Даже Дэвис не особенно стабилен, а против серьезной защиты у него аргументов немного.
Ховард в пузыре заставил Йокича страдать физически, в этой серии этого не хватало. Дэвис слишком мягкий, Хачимура слишком мелкий.
Я видел того же Джордана в Вашингтоне - он тоже не феерил как в 25 лет. А зарплата - у его была - ого-го