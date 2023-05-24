Кузма посмеялся над Пелинкой, который заявил о намерении сохранить молодых игроков «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Вашингтон Роб Пелинка Кайл Кузма Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка заявил о намерении сохранить молодых игроков команды в межсезонье.

«Мы хотим склонить костяк молодых игроков», – сказал Пелинка после завершения сезона для «озерников».

«Где-то я это уже слышал 😭😭😭», – отреагировал Кузма.

«Лейкерс» несколько лет назад обменяли Брэндона Ингрэма, Лонзо Болла и самого Кузму.

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22 комментария

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За Валенсию с 1999
Ща обменяют Ривза, Хатимуру и несколько пиков на условного Брэдли Била
+32
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Крокозябра
«Мы хотим склонить костяк молодых игроков»
К чему склонить? Играть за еду?
+17
-2
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michaeli
Самого Кузму обменяли уже после титула на Вестбрука. Остальных на Дэвиса который принёс титул
+9
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Мурзин Ринат
Ну Ингрэма, Болла и другой набор это оправдано , все таки Дэвис принес титул, но вот Кузьму и Карузо жалко было отдавать , понимаю с Карузо там налог шел в придачу, но все же, особенно обидно за КСП
+6
0
+6
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Mr.BadGuy
Ответ За Валенсию с 1999
Ща обменяют Ривза, Хатимуру и несколько пиков на условного Брэдли Била
У Леброна пунктик на счет третьей звезды. Как только появится какой то вариант отдадут всех. И Ривса и Хачимуру и Кристи и все пики мира.
+7
-1
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Dmitry Trepov
Ответ Мурзин Ринат
Ну Ингрэма, Болла и другой набор это оправдано , все таки Дэвис принес титул, но вот Кузьму и Карузо жалко было отдавать , понимаю с Карузо там налог шел в придачу, но все же, особенно обидно за КСП
КСП все доказал в серии с Денвером!
+5
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Дмитрий Белов
Некрасивая была история, вдобавок тут глоры ЛАЛок доказывали что чемпионство взяли Бровь и Броня, а скамейка им только мешала... А щас, когда их показательно выпороли Наггетс было видно как не хватает Карузо, Ховарда, Кузмы и того же Кентавиуса, которые и вытащили для Брони победу в 2020м. И ещё одна легенда - якобы там Никола серию провалил... Ну да, только кто помнит что он там играл с престарелым Милсепом в стартовой пятерке.
+4
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vasfre
Ответ Мурзин Ринат
Ну Ингрэма, Болла и другой набор это оправдано , все таки Дэвис принес титул, но вот Кузьму и Карузо жалко было отдавать , понимаю с Карузо там налог шел в придачу, но все же, особенно обидно за КСП
Карузо не отдавали за Вестбрука, он ушел как СА, ему просто не предложили ничего

Обиднее всего, конечно, за КСП - он был мега важным перцем в команде, доказал это в чемп. сезоне, особенно в 4 игре финала
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Александр Спирин
*«Мы хотим нагнуть костяк молодых игроков»
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Насарок
Ответ Mr.BadGuy
У Леброна пунктик на счет третьей звезды. Как только появится какой то вариант отдадут всех. И Ривса и Хачимуру и Кристи и все пики мира.
Такой "пунктик" в современном НБА. Либо три звезды, стабильные ролевики "на уровне" и хороший тренер, либо две звезды, отличные ролевики ( с перспективой самим стать звездами ) и СУПЕР-тренер. Иначе кольца не выиграть.
+1
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Mr.BadGuy
Ответ Мурзин Ринат
Ну Ингрэма, Болла и другой набор это оправдано , все таки Дэвис принес титул, но вот Кузьму и Карузо жалко было отдавать , понимаю с Карузо там налог шел в придачу, но все же, особенно обидно за КСП
ТХТ отдали за Патбева, от которого вреда было больше чем пользы. Не то что бы ТХТ прям супер игрок, но он хотя бы плюсовой.
+2
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Мурзин Ринат
Ответ Mr.BadGuy
ТХТ отдали за Патбева, от которого вреда было больше чем пользы. Не то что бы ТХТ прям супер игрок, но он хотя бы плюсовой.
Плюсовой он в Юте был, я помню его по играм за Лал , это просто ужас
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Насарок
Ответ Dmitry Trepov
КСП все доказал в серии с Денвером!
- Ну, уж... Прям "ВСЕ ДОКАЗАЛ"! Кентавр был крут и в ЛАЛ и в Наггетс, но тогда идея Уэстбрука выглядела более перспективной. Я не считаю ошибкой одписание Уэста.
- А вот последующий обмен РВБ на эту компанию невесть кого - непонятен. Да, Уэст был не так эффективен, как хотелось бы, признаю, но это сборище школьников - вообще же ни о чем! Только Хачимура чего-то в ПО показал. Что ДиЛо, что Бизли, что Гэйбриэл, что Томпсон...
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Mr.BadGuy
Ответ Насарок
- Ну, уж... Прям "ВСЕ ДОКАЗАЛ"! Кентавр был крут и в ЛАЛ и в Наггетс, но тогда идея Уэстбрука выглядела более перспективной. Я не считаю ошибкой одписание Уэста. - А вот последующий обмен РВБ на эту компанию невесть кого - непонятен. Да, Уэст был не так эффективен, как хотелось бы, признаю, но это сборище школьников - вообще же ни о чем! Только Хачимура чего-то в ПО показал. Что ДиЛо, что Бизли, что Гэйбриэл, что Томпсон...
Да непонятен, вместо того чтобы не попасть в плейин и сразу ехать на рыбалку зашли в финал конфы, нафига это было нужно не пойму
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Насарок
Ответ Mr.BadGuy
Да непонятен, вместо того чтобы не попасть в плейин и сразу ехать на рыбалку зашли в финал конфы, нафига это было нужно не пойму
Команда с Дэвисом, Джеймсом по определению должна выходить в ПО. Невзирая на...
Там было непросто с травмами, Джеймс вернулся совсем перед ПИ и, видимо, не восстановился как положено. Тут же и возраст
Выход в ПИ - да, новые игроки внесли весомый вклад. Но тут вопрос в их стабильности. Даже Дэвис не особенно стабилен, а против серьезной защиты у него аргументов немного.
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Mr.BadGuy
Ответ Дмитрий Белов
Некрасивая была история, вдобавок тут глоры ЛАЛок доказывали что чемпионство взяли Бровь и Броня, а скамейка им только мешала... А щас, когда их показательно выпороли Наггетс было видно как не хватает Карузо, Ховарда, Кузмы и того же Кентавиуса, которые и вытащили для Брони победу в 2020м. И ещё одна легенда - якобы там Никола серию провалил... Ну да, только кто помнит что он там играл с престарелым Милсепом в стартовой пятерке.
Хороший физически крепкий центр лесоруб, такой как поздний Ховард, пригодился бы против Денвера. Странно что в ЛАЛ не нашли такого центра, зато подписали труп Томпсона.
Ховард в пузыре заставил Йокича страдать физически, в этой серии этого не хватало. Дэвис слишком мягкий, Хачимура слишком мелкий.
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Насарок
Ответ Дмитрий Белов
Чтобы это было, не стоило переплачивать одному возрастному звездуну, тянущему на себя одеяло, но не тянущего игру в защите и броски в клатче.
Догадываюсь о кому Вы. Но игроки ТАКОГО масштаба всегда получают максимум, - это реальность.
Я видел того же Джордана в Вашингтоне - он тоже не феерил как в 25 лет. А зарплата - у его была - ого-го
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