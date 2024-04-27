Кайл Кузма подколол «Лейкерс» после третьего поражения от «Денвера»

Теги Денвер Лейкерс НБА Вашингтон НБА плей-офф Кайл Кузма Баскетбол

Кайл Кузма подколол свою бывшую команду «Лейкерс».

«А когда-то они отказались от меня», – написал Кузма в социальных сетях после очередного поражения калифорнийцев от «Наггетс».

«Лейкерс» уступают в серии первого раунда со счетом 0-3.

В 2020 году «озерники» с Кузмой в составе выиграли чемпионат, а в 2021-м обменяли в «Вашингтон» в крупной сделке с участием Расселла Уэстбрука.

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7 комментариев
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Имеет право. Пока Лейкерс свипают, он со своим сплэш-братом Пулом уже практически вывел Вашингтон во второй раунд
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Ты бы тоже погоды не сделал.
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«А когда-то они отказались от меня и ничего не потеряли», - написал Кузма в социальных сетях
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Написал Кузьма с предпоследнего места конфы. Иногда лучше промолчать
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Кузьма все перепутал: его как раз правильно слили, а не надо было расставаться с Карузо, КСП и парой больших Джавейл-Двайт
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Эх, развалили чемпионские Лейкерс Кайла Кузмы…(
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Ответ scorp19
Ты бы тоже погоды не сделал.
В той сделке кроме Кузьмы и Колдуэл-Поуп улетел...
Ты ж не скажешь, что он погоды не делает)))
Да и Кузма посильнее Хачимуры.
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