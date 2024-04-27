Кайл Кузма подколол «Лейкерс» после третьего поражения от «Денвера»

Кайл Кузма подколол свою бывшую команду «Лейкерс».

«А когда-то они отказались от меня», – написал в социальных сетях после очередного поражения калифорнийцев от «Наггетс».

« » уступают в серии первого раунда со счетом 0-3.

В 2020 году «озерники» с Кузмой в составе выиграли чемпионат, а в 2021-м обменяли в « » в крупной сделке с участием Расселла Уэстбрука.