Кайл Кузма подколол «Лейкерс» после третьего поражения от «Денвера»
Кайл Кузма подколол свою бывшую команду «Лейкерс».
«А когда-то они отказались от меня», – написал Кузма в социальных сетях после очередного поражения калифорнийцев от «Наггетс».
«Лейкерс» уступают в серии первого раунда со счетом 0-3.
В 2020 году «озерники» с Кузмой в составе выиграли чемпионат, а в 2021-м обменяли в «Вашингтон» в крупной сделке с участием Расселла Уэстбрука.
Ты ж не скажешь, что он погоды не делает)))
Да и Кузма посильнее Хачимуры.