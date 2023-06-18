Кайл Кузма может вернуться в «Лейкерс»

По словам эксперта НБА Джейка Вайнбаха, форвард « » может вернуться в «Лейкерс», где начиналась его карьера.

«Ожидается, что Кайл Кузма в это межсезонье откажется от опции продления контракта с «Уизардс» за 13 миллионов долларов и станет неограниченно свободным агентом. За Кузму могут побороться «Пэйсерс», «Рокетс», «Сперс», «Кингз» и «Джаз». Также возможно воссоединение с «Лейкерс», – пишет Вайнбах.

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