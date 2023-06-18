Кайл Кузма может вернуться в «Лейкерс»

Теги возможные переходы Хьюстон Индиана Лейкерс Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта Кайл Кузма Баскетбол

По словам эксперта НБА Джейка Вайнбаха, форвард «Вашингтона» Кайл Кузма может вернуться в «Лейкерс», где начиналась его карьера.

«Ожидается, что Кайл Кузма в это межсезонье откажется от опции продления контракта с «Уизардс» за 13 миллионов долларов и станет неограниченно свободным агентом. За Кузму могут побороться «Пэйсерс», «Рокетс», «Сперс», «Кингз» и «Джаз». Также возможно воссоединение с «Лейкерс», – пишет Вайнбах.

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Что-то из разряда фантастики. Это возможно только если Вашингтон поможет с СЭТом Кузмы на Мо Бамбу и Бизли. Но у ЛАЛ кроме пиков второго раунда нечего дать Вашингтону, а им это врядли интересно.
Ну или Кузма должен отказаться от примерно 25 млн которые он бы получил на рынке и пойти играть в ЛАЛ за мидлевел. Учитывая возраст Кузмы и что Кузма играл за небольшие деньги, предстоящий контракт главный в его карьере. Зачем ему столько бабла терять.
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