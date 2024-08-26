Виктор Вембаньяма будет лучшим игроком НБА через 5 лет по прогнозу тренеров, скаутов и менеджеров от ESPN

ESPN опросил 18 тренеров, скаутов и менеджеров о будущем НБА.

Виктор Вембаньяма единолично лидирует в прогнозах на звание лучшего игрока лиги через 5 лет.

Топ-5:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 12 голосов);

2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);

3. Лука Дончич («Даллас», 2);

4. Энтони Эдвардс («Миннесота», 1);

5. Никола Йокич («Денвер», 1).

Опрошенные считают центрового Зака Иди («Мемфис») наиболее вероятным претендентом на награду лучшему новичку сезона-2024/25 (8 голосов), но отдают преимущество, среди участников драфта этого года, защитнику Риду Шеппарду («Хьюстон», 8 голосов) в пятилетней перспективе.