Виктор Вембаньяма будет лучшим игроком НБА через 5 лет по прогнозу тренеров, скаутов и менеджеров от ESPN

Теги Даллас Денвер Миннесота Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Никола Йокич Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Виктор Вембаньяма Баскетбол

ESPN опросил 18 тренеров, скаутов и менеджеров о будущем НБА.

Виктор Вембаньяма единолично лидирует в прогнозах на звание лучшего игрока лиги через 5 лет.

Топ-5:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 12 голосов);

2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);

3. Лука Дончич («Даллас», 2);

4. Энтони Эдвардс («Миннесота», 1);

5. Никола Йокич («Денвер», 1).

Опрошенные считают центрового Зака Иди («Мемфис») наиболее вероятным претендентом на награду лучшему новичку сезона-2024/25 (8 голосов), но отдают преимущество, среди участников драфта этого года, защитнику Риду Шеппарду («Хьюстон», 8 голосов) в пятилетней перспективе.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леброн: подержите мое пиво :)
+12
-1
+11
Помню про Зайона похожие были прогнозы, но Витя вроде серьезный парень, следит за собой, главное, без травм и точно будет лучшим уже совсем скоро.
+10
-5
+5
чрезмерный передрочь
+9
-7
+2
Йокич будет, если совсем на ферму к коням не переедет. Игровой iq у Джокера в разы выше
+3
-3
0
Что употребляют эксперты, которые говорят, что Иди получит новичка года ?

Они в 70-ых застряли ?
0
0
0
Нового Джордана уже не котируют, ужас😱
+1
-1
0
если у него ничего не сломается
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий