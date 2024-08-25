Гилберт Аренас о Викторе Вембаньяме: «В защите он будет проблемой, это видно. Но в атаке он еще сыроват»

Гилберт Аренас высказался по поводу Виктора Вембаньямы.

«В защите он будет проблемой, это видно. Но в атаке он еще сыроват. Ему потребуются несколько лет, чтобы понять, чем он будет уничтожать лигу. Как Кей Ди и его средний бросок, и его трехочковый.

У Вембаньямы столько всего в арсенале, что ему нужно будет сузить свой фокус, чтобы мы увидели его в конечной форме. Он не нашел своей фирменной игры, того, что будет составлять 90% его баскетбола в атаке. Когда это случится? Ох черт!» – заявил бывший баскетболист в подкасте.