Гилберт Аренас о Викторе Вембаньяме: «В защите он будет проблемой, это видно. Но в атаке он еще сыроват»

Теги Сан-Антонио НБА Гилберт Аренас Кевин Дюрэнт Стефен Карри Виктор Вембаньяма Баскетбол

Гилберт Аренас высказался по поводу Виктора Вембаньямы.

«В защите он будет проблемой, это видно. Но в атаке он еще сыроват. Ему потребуются несколько лет, чтобы понять, чем он будет уничтожать лигу. Как Кей Ди и его средний бросок, Стеф Карри и его трехочковый.

У Вембаньямы столько всего в арсенале, что ему нужно будет сузить свой фокус, чтобы мы увидели его в конечной форме. Он не нашел своей фирменной игры, того, что будет составлять 90% его баскетбола в атаке. Когда это случится? Ох черт!» – заявил бывший баскетболист в подкасте.

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3 комментария
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Гилберт Аренас: "Но в атаке он ещё сыроват".
Ничего страшного, для этого и подписали Пола.
Он, как никто другой, знает как "готовить" центровых.
Трэйс Джексон-Дэвис не даст соврать.
+4
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Ответ Joker2104
Гилберт Аренас: "Но в атаке он ещё сыроват". Ничего страшного, для этого и подписали Пола. Он, как никто другой, знает как "готовить" центровых. Трэйс Джексон-Дэвис не даст соврать.
Да что там, при CP3 родилась легенда о Доминейтоне
+2
0
+2
Ответ dev0
Да что там, при CP3 родилась легенда о Доминейтоне
Да. Было такое. А ещё, ДеАндре Джордан, играя с Полом в "Клипперс" на "Матч всех звёзд" ездил.
"ДеАндре на Матче всех звёзд" - звучит, как начало анекдота. В то время, когда комментаторы "Виасат" его называли "Деревяндре Джордан."
+1
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