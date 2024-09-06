Кеон Эллис: «Сложнее всего защищаться против Кайри Ирвинга»
Кеон Эллис назвал игрока, которого сложнее всего опекать
«Вероятно, это Кайри Ирвинг. Потому что лично я больше всего беспокоюсь об опеке парней, которые могут бросать с дальней дистанции. Если человек может уверенно бросать 3-очковые, то приходится играть плотнее, и мое преимущество в виде длины рук уже не играет такой роли.
Играя против Брансона, Карри или Лилларда, вы должны быть рядом с ними, потому что любое небольшое пространство, и мы знаем, что эти парни могут сделать. Но Кайри, он может бросать не только 3-очковые, он также легко может занять удобную для него позицию на средней дистанции. Он всегда найдет, чем удивить. Только подумаешь, что поймал его, а он внезапно бросит мяч левой рукой, причем тот зайдет в сетку, даже не коснувшись дужек», – рассказал игрок «Кингз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
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