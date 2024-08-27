Ник Янг: «Кайри Ирвинг и Стеф Карри как Кобе Брайант и Майкл Джордан. Люди просто боятся сказать, что первый лучше»

Ник Янг предпочитает Кайри Ирвинга Стефу Карри

«Кайри Ирвинг и Стеф Карри как Кобе и Майкл Джордан . Люди просто боятся сказать, что первый лучше», – заявил бывший баскетболист в сети X.

Дискуссия о сравнениях баскетболистов снова вспыхнула после празднования 8-го «Дня Кобе Брайанта» 24 августа.