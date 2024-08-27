Ник Янг: «Кайри Ирвинг и Стеф Карри как Кобе Брайант и Майкл Джордан. Люди просто боятся сказать, что первый лучше»
Ник Янг предпочитает Кайри Ирвинга Стефу Карри
«Кайри Ирвинг и Стеф Карри как Кобе и Майкл Джордан. Люди просто боятся сказать, что первый лучше», – заявил бывший баскетболист в сети X.
Дискуссия о сравнениях баскетболистов снова вспыхнула после празднования 8-го «Дня Кобе Брайанта» 24 августа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Ника Янга
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