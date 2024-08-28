Кайри Ирвинг восстанавливается по графику после перелома руки. Он должен вернуться к тренировочному лагерю
Кайри Ирвинг в июле перенес операцию по восстановлению сломанной левой руки
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, разыгрывающий восстанавливается по графику. Он должен вернуться в строй к тренировочному лагерю.
Недавно игроки «Мэвз» организовали мини-лагерь в Лос-Анджелесе. Ирвинг посетил мероприятие, но занимался по индивидуальной программе.
Восьмикратный участник Матча всех звезд в среднем набирал 22,2 очка и 5,1 передачи за игру в плей-офф-2024.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DLLS Mavs Podcast
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