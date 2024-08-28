«Правление меня поддержало». В баскетболе теперь тоже есть президент, назначивший себя главным тренером

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Да простит нас Алекса Аврамович, но Андрей Ведищев – все же главный ньюсмейкер российского межсезонья. Президент «Локо» решил возглавить клуб и намерен формировать команду вокруг талантливых россиян, подготовленных краснодарской Академией.

«Перехват» имел честь поговорить с Андреем Владимировичем об этом неожиданном назначении, о его планах и ожиданиях, а также о том, чего в целом ждать от «красно-зеленых» в ближайшие годы.

Назначение

- Во-первых, поздравляю с назначением на пост главного тренера. Как вы пришли к тому, чтобы начать тренировать? Правильно ли понимаю, что в РЖД вас поддержали?

- Спасибо за поздравление, решение непростое. Уже в конце сезона понял, что ситуацию придется менять кардинально. У клуба есть стратегия развития на ближайшие 5 лет, мы должны найти путь формирования команды вокруг талантливых российских игроков, которых готовит к основе наша Академия. Правление клуба меня полностью поддержало.

- Читали скепсис по этому поводу? Болельщики переживают, что тренер без опыта работы тренером вряд ли сможет помочь команде…

- Подобные предположения я, конечно, читал. Отношусь к этому с пониманием. В баскетболе я не первый день, есть большой опыт, и я готов передать его игрокам. Скажу так: все покажет игра, результаты и прогресс игроков на площадке. Мы понимаем, что делаем, и справимся с задачами. Сейчас важно донести до команды наши цели и сделать нашу игру зрелищной и результативной.

- Вдохновил ли вас недавний пример Эдуарда Сандлера, который тоже возглавил свой же клуб и стал с ним чемпионом?

- Сначала хотел бы поздравить Эдуарда Сандлера с чемпионством в Суперлиге. Мне импонирует его подход и лидерский характер. Но откровенно скажу, что я не вдохновлялся ничьим примером. Просто ситуация в «Локо» сложилась так, что стало ясно: иностранный тренер будет работать только на результат, и далеко не факт, что его добьется.

- Была ли реакция от известных в баскетбольных кругах людей?

- Да, конечно. Я общался с Сергеем Кущенко, Илоной Корстин, Андреем Кириленко. Все считают нашу команду главной загадкой, им интересно увидеть, как она будет играть. Скоро все увидим на площадке.

- Ваши ассистенты – давно работающий в клубе и сборной U20 Роман Семернинов, скаут Станислав Збарский и два молодых и перспективных тренера – Комогорцев и Пейчич. Какова будет область их ответственности? У вас будет традиционный штаб, где главный тренер полноценно ведет тренировки, или же обязанности управления командой распределятся равномерно по всему штабу, а за вами при этом останется решающее слово?

- У меня будет достаточно опытный и при этом молодой тренерский штаб, зона ответственности каждого будет четко определена. Хочу подчеркнуть: молодые тренеры – это не минус, у них достаточно знаний, энергии и желания.

Одна из главных задач – подготовить новые имена для российского баскетбола, тренеров, способных работать на главной позиции. На первом этапе буду смотреть за действиями игроков, погружаться в тактические схемы. Хочу видеть, где и в чем у нас есть преимущества. Работать будем командно, но, естественно, решающее слово будет за мной.

- Кто из экс-тренеров «Локо» вам ближе всего по стилю, подходу? Чего ждать болельщикам?

- Мне повезло работать с сильными тренерами, такими как Божидар Малькович, Георгиос Барцокас, Саша Обрадович, Ацо Петрович, Евгений Пашутин и многими другими. Их опыт и мастерство мне, конечно, пригодятся. Но в первую очередь хочу создать конкуренцию и командную химию, чтобы на площадке не было неуверенных игроков. Цель – создать команду вокруг российских игроков, способную побеждать и бороться за чемпионство. Это вызов, и мы постараемся с ним справиться.

Состав

- Вы сказали, что нет тренера, который мог бы полноценно решать две главные задачи – турнирную и внедрения молодежи в состав. Я правильно понимаю, что в этом была главная причина увольнения Секулича, который в середине сезона сбился на иностранцев и отошел от стратегии?

- В «серебряном» сезоне-2022/23 у нас была команда, которая строилась вокруг новых имен в российском баскетболе и при этом показывала отличные результаты. Мы вышли в финал, и я надеялся, что мы продолжим эту работу с еще большими энтузиазмом и уверенностью. Этого не случилось – в прошедшем сезоне наша игра сместилась в сторону легионеров, и при этом мы показали минимальный результат, на который «Локомотив», по моему мнению, был способен.

- Сколько правды в том, что Секулич получил карт-бланш на дополнительных легионеров и снижение времени Щербенева под гарантии результата?

- О каких гарантиях в спорте можно говорить? Конечно, мы профессиональная команда и мы априори думаем о результате. При этом мы увидели, что Секулич перестал доверять Щербеневу – и не только ему. Захар Ведищев, Антон Квитковских, да и остальные россияне не всегда получали доверие. В такой ситуации для глубины скамейки в плей-офф нам пришлось подписывать новых легионеров.

- Щербенев – это только тренерское видение в прошлом сезоне? Или еще и понимание, что он уйдет в другой топ-клуб, и поэтому отсутствие ставки на него?

- Это, в первую очередь, тренерское видение. Мы слабо начали сезон, Щербенев играл на позиции основного разыгрывающего, команда на этом отрезке проигрывала, и он потерял доверие тренера.

Что касается понимания перехода в другой клуб, то, конечно, мы знали, что у Александра заканчивается контракт, и в течение сезона неоднократно пытались понять, хочет игрок остаться в «Локо» или нет. В итоге Щербенев перешел в «Зенит». Я уже как-то говорил, что хотел бы от наших воспитанников другого отношения к родному клубу.

- При этом в новом сезоне у вас пятеро иностранцев и Коско + много игроков без опыта или с минимальным опытом в Единой лиге. Вы готовы к тому, что результаты могут просесть в какой-то момент?

- Да, у нас будет пять иностранцев, и это отличный баланс таланта, опыта и молодости. Я вижу, что у ребят горят глаза, это очень важно. Мы готовы работать над их уверенностью, наша молодежь – Темиров, Ищенко, Ведищев, Медведев – баскетболисты с потенциалом игры в Единой лиге ВТБ. Сейчас мы омолаживаем команду для того, чтобы эти игроки смогли быстрее себя проявить. Надеюсь, они не просядут, поскольку вырастить серьезных игроков можно только поставив перед ними максимальные задачи.

- Очевидно, что в новом сезоне будет сделана очень большая ставка на связку «пятерок» Мартюк – Елатонцев. Клуб принципиально не взял на эту позицию легионеров. Сознательное решение разыгрывать самых талантливых пятых страны?

- Елатонцев имеет большой потенциал, в новом сезоне будем использовать его по-другому, чтобы подчеркнуть его индивидуальные качества. Мартюка я также вижу в другой роли, возможно, на позиции тяжелого форварда. Будем над этим работать. Естественно, мы должны развивать своих талантливых игроков на любой позиции, будем подключать в эту связку Темирова, Ищенко, Ведищева и Медведева.

- Самое узкое место в ростере как будто бы «четверка». Интересный, но неожиданный для большого клуба Уэйли. Ждать большей роли Квитковских? Надежда на универсальность Узинского?

- Уэйли баскетболист универсальный, он может играть на позиции «пятого», однако основная его позиция – «четверка». Парень активный, работоспособный, с хорошей энергией. Может забивать, но и защищаться умеет.

Что касается Квитковских, он точно должен получить больше игрового времени, чем в прошлом сезоне. Узинский и Джонсон также способны играть на позиции легкой «четверки».

- Секулич получил все деньги по контракту вплоть до лета 2025 года или договорились полюбовно / сошлись на середине? Как он ушел из клуба, не было ли обид?

- Мы договорились на взаимовыгодных условиях как для тренера, так и для клуба. С моей стороны нет никаких обид, надеюсь, со стороны Александра тоже. Еще раз хочу поблагодарить его за два прошедших сезона, он хороший тренер и человек.

- Команде предстоит много летать, но делать это из Краснодара пока нельзя, и непонятно, когда станет можно. Готовы к тяжелой жизни в поездах / автобусах / самолетах? Все же добираться на игры в одиночку, полагаю, было чуть комфортнее…

- Теперь я всегда должен быть с командой. Ну что поделать, придется больше двигаться, вспомнить те времена, когда я был игроком, летал со своими командами, жил в гостиницах. Понятно, график и логистика у нас сложные.

- Явно меньше времени будете проводить с семьей, семья поддержала ваше решение?

- Поддержка моей семьи была для меня самым главным. Вы же знаете, что мои дети – баскетболисты. Для всех мое назначение стало большим сюрпризом, конечно, никто не догадывался, что я приму такое решение. Иногда происходят вещи, которые кажутся непонятными и даже странными.

Я уверен, что моей семье и мне это решение добавит новых положительных эмоций. Очень благодарен им за поддержку.

- Говоря о семье. Летом команду покинул Захар Ведищев, игра в «Енисее» пойдет ему на пользу? Почему вообще решили, что ему лучше попробовать поиграть вне «Локо»?

- У Захара закончился контракт. Стало ясно, что ему будет лучше проявить себя в другой команде. Он молодой талантливый игрок, который может добиться всего сам. Пусть показывает это. «Локомотив» будет внимательно следить за его игрой.

- Как вам прогресс в прошлом сезоне от Миши? Командировка во Владивосток выглядит отличным решением, но дала ли она что-то конкретное?

- Во Владивосток Миша уезжал совсем юношей, а приехал мужчиной. Причем он не только внешне возмужал, но и изменился по образу и мышлению. Для него это был отличный опыт, он попал во взрослую команду, которая поставила цель выиграть чемпионат Суперлиги. И выиграла. Лучшего сценария и не придумать.

Но теперь он принял новый вызов и постарается зацепиться за этот шанс, проявить себя уже в топ-команде Единой лиги ВТБ, которая ставит перед собой большие цели.

Академия

- Знаю, что вы в конце весны были в Мадриде. Смотрели академию «Реала»?

- В Академию «Реала» поехали с младшим сыном Петром, побывали на нескольких тренировках команды 2011 года. Я увидел совсем другой принцип подготовки молодых игроков: минимальное количество остановок, постоянно высокий темп.

- Сын же тоже тренировался с испанцами, правильно?

- Петр действительно провел две тренировки со сверстниками из «Реала», понравился тренерам. Мы поняли, над чем надо работать — в первую очередь, над функциональной готовностью и скоростной выносливостью. Он молодой целеустремленный парень, уверен, у него все получится.

- Я слышал, что вы строили академию «Локо» с оглядкой на лучшие примеры в Европе. Что, на ваш взгляд, было важно перенять при планировании МТЦ?

- Да, перед началом проектирования Молодежного центра я действительно посетил Академии «Реала» и «Валенсии». Академия «Локо» больше похожа на мадридскую. Какие-то вещи, конечно, мы у них почерпнули, хотя в целом концепция проекта несколько другая.

- А если не в плане академии, а в смысле устройства молодежных команд, есть что перенять у Мадрида?

- Принцип подготовки. Быстрый, современный баскетбол. Нагрузка большая, но при этом командам дают восстанавливаться. Конечно, я подметил что-то важное, то, что можно применить в подготовке наших игроков. Прежде всего нам нужно поменять тренерское мышление, поскольку наши специалисты работают на результат, а нужно работать на развитие и перспективу.

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Фото: ПБК Локомотив-Кубань