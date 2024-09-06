Джеймс Уорти: «Дюрэнт входит в список игроков, которые претендуют на звание величайшего за все время»
Джеймс Уорти считает, что Кевин Дюрэнт претендует на звание величайшего игрока
«Сейчас так много внимания уделяется другим игрокам... О Кевине не забыли, но порой звучит какая-то странная болтовня, а человек все еще может набирать очки.
Мне нравится его дистанционная игра, то, как он может выходить на трехочковые. Никто не в состоянии остановить его на средней дистанции, он довольно неплохо справляется в защите, при этом о нем недостаточно упоминают.
Если мы говорим о семи парнях, которые претендуют на звание величайшего за все время, он в списке, по моему мнению. Феноменальный игрок. Лично я слежу на Кевином еще с Техаса», – считает прославленный игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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