Джеймс Уорти: «Дюрэнт входит в список игроков, которые претендуют на звание величайшего за все время»

Джеймс Уорти считает, что Кевин Дюрэнт претендует на звание величайшего игрока

«Сейчас так много внимания уделяется другим игрокам... О Кевине не забыли, но порой звучит какая-то странная болтовня, а человек все еще может набирать очки.

Мне нравится его дистанционная игра, то, как он может выходить на трехочковые. Никто не в состоянии остановить его на средней дистанции, он довольно неплохо справляется в защите, при этом о нем недостаточно упоминают.

Если мы говорим о семи парнях, которые претендуют на звание величайшего за все время, он в списке, по моему мнению. Феноменальный игрок. Лично я слежу на Кевином еще с Техаса», – считает прославленный игрок НБА .