Стефен Карри является лидером НБА последних лет по эффективности «джампшотов»

Кирк Голдсберри выложил график эффективности «джампшотов».

Аналитик рассмотрел соотношение количества попыток этого вида бросков и их эффективности в пересчете на набранные очки в 20-е годы.

Лидером лиги является разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри , показывающий как максимальное среднее количество попыток, так и высочайший уровень реализации. Ближайшим преследователем стал форвард «Финикса » Кевин Дюрэнт , бывший одноклубник и партнер по сборной США-2024.

(«Джампшот» – бросок с дистанции в вертикальном прыжке).