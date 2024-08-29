Стефен Карри является лидером НБА последних лет по эффективности «джампшотов»
Кирк Голдсберри выложил график эффективности «джампшотов».
Аналитик рассмотрел соотношение количества попыток этого вида бросков и их эффективности в пересчете на набранные очки в 20-е годы.
Лидером лиги является разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, показывающий как максимальное среднее количество попыток, так и высочайший уровень реализации. Ближайшим преследователем стал форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт, бывший одноклубник и партнер по сборной США-2024.
(«Джампшот» – бросок с дистанции в вертикальном прыжке).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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