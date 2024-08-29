Кевин Гарнетт: «Финикс» выиграет больше 47 матчей. Букер и Бил могут быть MVP»

Кевин Гарнетт оптимистично смотрит на сезон «Финикса».

«Две их суперзвезды играли вместе этим летом. Это что-то значит. Они в одном ритме. В этом сезоне у них все будет лучше. Думаю, «Финикс » выиграет больше 47 матчей. Вопрос здоровья стоит перед всеми командами.

Они были 6-м номером посева. И это был «ужасный год». Девин Букер может стать MVP. Брэдли Бил может стать MVP. Эти парни знают, что делают. И у них Кей Ди», – заключил легендарный форвард в своем подкасте.