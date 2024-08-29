Кевин Гарнетт: «Финикс» выиграет больше 47 матчей. Букер и Бил могут быть MVP»
Кевин Гарнетт оптимистично смотрит на сезон «Финикса».
«Две их суперзвезды играли вместе этим летом. Это что-то значит. Они в одном ритме. В этом сезоне у них все будет лучше. Думаю, «Финикс» выиграет больше 47 матчей. Вопрос здоровья стоит перед всеми командами.
Они были 6-м номером посева. И это был «ужасный год». Девин Букер может стать MVP. Брэдли Бил может стать MVP. Эти парни знают, что делают. И у них Кей Ди», – заключил легендарный форвард в своем подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ALL THE SMOKE
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