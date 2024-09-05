Леброн Джеймс имеет возможность взять планку в 50000 очков за карьеру, включая плей-офф, в этом сезоне
Леброн Джеймс может установить очередной исторический рекорд
Форварду «Лейкерс» осталось набрать 1364 очка до 50000 за карьеру с учетом плей-офф. В прошлом розыгрыше чемпионата на счету Джеймса оказалось 1984 очка. 9 матчей с 30 и более очками также позволят ему обогнать Майкла Джордана (562 игры) по этому статистическому показателю.
Вторым в списке самых результативных игроков за карьеру в общем остается Карим Абдул-Джаббар с показателем в 44149 очков.
Среди действующих баскетболистов ближайшим преследователем является форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт. На его счету 33909 очков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Statmuse
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