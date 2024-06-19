Руслан Абдулбасиров стал игроком ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе Руслана Абдулбасирова.

«Большой» (30 лет, 211 см) подписал с московским клубом годичный контракт.

Уроженец дагестанского Кизляра прошел через молодежные системы «Автодора» и «Локомотива-Кубани», после чего на протяжении практически всей карьеры выступал в различных клубах Суперлиги (ставропольское «Динамо», «Самара», «Русичи», «Купол-Родники», «Тамбов», «Иркут», грозненское «Динамо» и «Новосибирск»). В минувшем сезоне Абдулбасиров получил шанс выступить в высшем дивизионе российского баскетбола лиге ВТБ в составе «Пармы».

Из 45 матчей в 28 Руслан выходил в стартовой пятерке, проводил на площадке по 25,5 минуты, набирал 6,3 очка при 37,7% реализации дальних бросков, делал 5,6 подбора и 1,2 блок-шота.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал переход.

«Приветствую Руслана в команде. Он присоединился к нам после успешного сезона, и я ожидаю, что он придаст команде энергии и энтузиазма. Рад, что доведется поработать вместе и наставлять его на следующем этапе карьеры», – сказал тренер армейцев.