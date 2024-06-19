Руслан Абдулбасиров стал игроком ЦСКА

Теги переходы ЦСКА Единая лига ВТБ Парма Андреас Пистиолис Руслан Абдулбасиров Баскетбол

ЦСКА объявил о переходе Руслана Абдулбасирова.

«Большой» (30 лет, 211 см) подписал с московским клубом годичный контракт.

Уроженец дагестанского Кизляра прошел через молодежные системы «Автодора» и «Локомотива-Кубани», после чего на протяжении практически всей карьеры выступал в различных клубах Суперлиги (ставропольское «Динамо», «Самара», «Русичи», «Купол-Родники», «Тамбов», «Иркут», грозненское «Динамо» и «Новосибирск»). В минувшем сезоне Абдулбасиров получил шанс выступить в высшем дивизионе российского баскетбола Единой лиге ВТБ в составе «Пармы».

Из 45 матчей в 28 Руслан выходил в стартовой пятерке, проводил на площадке по 25,5 минуты, набирал 6,3 очка при 37,7% реализации дальних бросков, делал 5,6 подбора и 1,2 блок-шота.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал переход.

«Приветствую Руслана в команде. Он присоединился к нам после успешного сезона, и я ожидаю, что он придаст команде энергии и энтузиазма. Рад, что доведется поработать вместе и наставлять его на следующем этапе карьеры», – сказал тренер армейцев.

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4 комментария
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Жесть, всю команду распустили. И легов отпустили, но это ещё туда-сюда, привычно. Но даже костяк российских игроков ушел, грусть тоска(((
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Добро пожаловать!
+1
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Не повторит ли судьбу Алана Макиева?
+1
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Не думал , что ему уже 30
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