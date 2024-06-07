Андрей Ватутин об отставке Райковича перед плей-офф: «ЦСКА оказался в творческом тупике»

Андрей Ватутин объяснил решение сменить тренера ЦСКА перед плей-офф .

– Победа ЦСКА была связана с очень смелым менеджерским решением – сменой главного тренера накануне плей‑офф. Был какой‑то конкретный момент, который привел к этому? Или это все накапливалось?

– Этому решению предшествовал серьезный анализ в течении не недели и не месяца, а гораздо дольше. С какого‑то момента ситуация стала развиваться не так, как нам хотелось бы. Мы много общались с Эмилом Райковичем по этому поводу, но стало понятно, что мы оказались в тупике. Это решение вовсе не спонтанное, а вынужденное.

Очень рад, что приход нового тренера помог встряхнуть команду, кардинально изменить тренировочный процесс и игру. Мы очень сильно рисковали, как правило накануне плей‑офф тренеров не меняют. Но все сложилось так, как сложилось. Конечно, сейчас уже можно говорить, что мы угадали и попали, но повторюсь, это никакое не волшебство. В первую очередь этом был тяжелый труд как нового тренерского штаба, так и самих игроков. Хочу еще раз сказать спасибо Эмилу Райковичу за ту работу, что он делал до отставки. Просто так получилось, что мы оказались в творческом тупике и пришлось пойти на эти перемены.

Сменивший Эмила Райковича Андреас Пистиолис привел команду к победе в Лиге ВТБ.