Самсон Руженцев проведет сезон-2024/25 в «Парме» на правах аренды после продления с ЦСКА

Самсон Руженцев будет выступать за «Парму».

22-летний форвард продлил контракт с до лета 2027 года. Руженцев набирал 5,6 очка и 2,7 подбора в среднем при 54,8% реализации двухочковых бросков, 38,8% трехочковых и 85,7% штрафных в сезоне-2023/24.

Форвард проведет следующий год в аренде в «Парме».

« является одним из самых талантливых и перспективных игроков своего поколения, который в составе «Пармы» способен стать одним из лидеров и выйти на высокий уровень под руководством Евгения Пашутина и его штаба», – написала пресс-служба ЦСКА.