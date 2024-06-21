Самсон Руженцев проведет сезон-2024/25 в «Парме» на правах аренды после продления с ЦСКА

Теги переходы ЦСКА Единая лига ВТБ Парма Самсон Руженцев Баскетбол

Самсон Руженцев будет выступать за «Парму».

22-летний форвард продлил контракт с ЦСКА до лета 2027 года. Руженцев набирал 5,6 очка и 2,7 подбора в среднем при 54,8% реализации двухочковых бросков, 38,8% трехочковых и 85,7% штрафных в сезоне-2023/24.

Форвард проведет следующий год в аренде в «Парме».

«Руженцев является одним из самых талантливых и перспективных игроков своего поколения, который в составе «Пармы» способен стать одним из лидеров и выйти на высокий уровень под руководством Евгения Пашутина и его штаба», – написала пресс-служба ЦСКА.

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2 комментария
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Чего это ради Парма будет развивать армейских игроков? Им не надо выигрывать?)
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