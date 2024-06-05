Сергей Тараканов: «Менеджмент ЦСКА произвел хорошую встряску, заменив тренера»

Теги ЦСКА Сергей Тараканов Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Эмил Райкович Баскетбол

Сергей Тараканов отдал должное руководству ЦСКА.

«Пистиолис – не случайный человек в ЦСКА. Менеджмент клуба произвел хорошую встряску, заменив тренера.

Это не значит что Райкович плохой специалист, но нужна была встряска, и она удалась», – заявил знаменитый в прошлом игрок, а ныне агент и эксперт.

Андреас Пистиолис возглавил ЦСКА в середине апреля вскоре после окончании регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сменив Эмила Райковича. В мае ЦСКА объявил о продлении контракта с греческим специалистом. 

Пистиолис вывел ЦСКА в финальную серию против УНИКСа, в которой армейцы ведут 3-1.

 

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