Сергей Тараканов: «Менеджмент ЦСКА произвел хорошую встряску, заменив тренера»
Сергей Тараканов отдал должное руководству ЦСКА.
«Пистиолис – не случайный человек в ЦСКА. Менеджмент клуба произвел хорошую встряску, заменив тренера.
Это не значит что Райкович плохой специалист, но нужна была встряска, и она удалась», – заявил знаменитый в прошлом игрок, а ныне агент и эксперт.
Андреас Пистиолис возглавил ЦСКА в середине апреля вскоре после окончании регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сменив Эмила Райковича. В мае ЦСКА объявил о продлении контракта с греческим специалистом.
Пистиолис вывел ЦСКА в финальную серию против УНИКСа, в которой армейцы ведут 3-1.