Сергей Тараканов: «Менеджмент ЦСКА произвел хорошую встряску, заменив тренера»

Сергей Тараканов отдал должное руководству ЦСКА.

«Пистиолис – не случайный человек в . Менеджмент клуба произвел хорошую встряску, заменив тренера.

Это не значит что Райкович плохой специалист, но нужна была встряска, и она удалась», – заявил знаменитый в прошлом игрок, а ныне агент и эксперт.

Андреас Пистиолис возглавил ЦСКА в середине апреля вскоре после окончании регулярного чемпионата лиги ВТБ, сменив . В мае ЦСКА объявил о продлении контракта с греческим специалистом.

Пистиолис вывел ЦСКА в финальную серию против УНИКСа, в которой армейцы ведут 3-1.