Рашид Уоллес прокомментировал слова Энтони Эдвардса: «Сам он даже не лучше Деррика Макки»

Рашид Уоллес прокомментировал слова Энтони Эдвардса

Ранее лидер «Миннесоты» заявил об игроках старого поколения, что Майкл Джордан был «единственным, кто обладал мастерством в те годы».

«Мне нравится Эдвардс, но я должен сказать следующее: на данном этапе карьеры, на мой взгляд, он не лучше Деррика Макки. Он не лучше Гранта Хилла. Не лучше Скотти Пиппена. Понимаете?

Деррик Макки? Я говорю об игре на обеих половинах площадки. Деррик Макки был неплох в защите.

Эдвардс пока не может называть себя хорошим игроком обороны. Он прибавляет, но пока это не защитник», – считает известный в прошлом игрок НБА .