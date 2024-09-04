Рашид Уоллес прокомментировал слова Энтони Эдвардса: «Сам он даже не лучше Деррика Макки»
Рашид Уоллес прокомментировал слова Энтони Эдвардса
Ранее лидер «Миннесоты» заявил об игроках старого поколения, что Майкл Джордан был «единственным, кто обладал мастерством в те годы».
«Мне нравится Эдвардс, но я должен сказать следующее: на данном этапе карьеры, на мой взгляд, он не лучше Деррика Макки. Он не лучше Гранта Хилла. Не лучше Скотти Пиппена. Понимаете?
Деррик Макки? Я говорю об игре на обеих половинах площадки. Деррик Макки был неплох в защите.
Эдвардс пока не может называть себя хорошим игроком обороны. Он прибавляет, но пока это не защитник», – считает известный в прошлом игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Essentially Sports
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