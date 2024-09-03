Энтони Эдвардс принял участие в воссоздании знаменитой фотографии с Кевином Гарнеттом

Энтони Эдвардс принял участие в фотосъемке

Звезда НБА и игрок НФЛ Джастин Джефферсон («Миннесота») воссоздали знаменитую фотографию с Кевином Гарнеттом и Рэнди Моссом, которая была сделана в 2000 году.

Эдвардс и Джефферсон пока что поделились изображением с площадки, результаты фотосессии будут представлены позже.

Представлявшие на тот момент клубы НБА и НФЛ из Миннесоты Гарнетт и Мосс сфотографировались для Sports Illustrated, кадр вошел в историю местного спорта.