УНИКС заработал 100 тысяч долларов на переходе Ненада Димитриевича в «Милан»
По словам президента казанцев, клубу удалось заработать на сделке.
«Прошлым летом мы заключили с Ненадом контракт по схеме «1+1». Там было условие, что если через год игрок выходит из соглашения, то выплачивает клубу 100 тысяч долларов. И наоборот. Если мы расторгаем контракт, то УНИКС платит эту сумму Димитриевичу. Конечно, мы были заинтересованы его оставить разыгрывающего, но он принял приглашение «Милана». Хочет играть в Евролиге, которой мы, к сожалению, лишены по политическим причинам. Но хотя бы получили небольшую компенсацию.
Рынок очень ограничен, мало кто из игроков с опытом игры в Евролиге хочет сейчас играть в России. Со многими договориться не получилось, и в итоге мы остановились на Тони Тэйлоре. Он уже играл в Лиге ВТБ, провел неплохой прошлый сезон в Турцию. Надеюсь, поможет и нам. Главное, обойтись без травм», – рассказал Богачев.
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