Евгений Богачев: «Цель УНИКСа на сезон – победа в Единой лиге ВТБ»

Евгений Богачев обозначил цель УНИКСа в новом сезоне

«Цель УНИКСа на сезон – победа в Единой лиге ВТБ. Такая задача, разумеется, стоит. Как говорится, человек предполагает, а бог располагает…

Надо сказать, что из соперников по чемпионату очень хорошо укрепился ЦСКА . «Зенит » тоже усилился. Конечно, победы в предстоящем сезоне будут нелегко даваться. Но это будет очень интересно для зрителей. Да и в целом, считаю, сезон ожидается интересный и напряженный. Игр в этом чемпионате будет больше, и мы этим компенсируем тот факт, что сейчас не участвуем в Евролиге», – заявил президент казанского клуба.