Евгений Богачев: «Цель УНИКСа на сезон – победа в Единой лиге ВТБ»
Евгений Богачев обозначил цель УНИКСа в новом сезоне
«Цель УНИКСа на сезон – победа в Единой лиге ВТБ. Такая задача, разумеется, стоит. Как говорится, человек предполагает, а бог располагает…
Надо сказать, что из соперников по чемпионату очень хорошо укрепился ЦСКА. «Зенит» тоже усилился. Конечно, победы в предстоящем сезоне будут нелегко даваться. Но это будет очень интересно для зрителей. Да и в целом, считаю, сезон ожидается интересный и напряженный. Игр в этом чемпионате будет больше, и мы этим компенсируем тот факт, что сейчас не участвуем в Евролиге», – заявил президент казанского клуба.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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