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Матч женской НБА «Чикаго» – «Индиана» в среднем смотрели 1,6 млн телезрителей в США

Встреча женской НБА «Чикаго» – «Индиана» привлекла большую телеаудиторию

Состоявшийся в прошлую пятницу матч в среднем смотрели 1,6 миллиона зрителей на ION – рекордный показатель сети для WNBA.

Последняя в нынешней регулярке дуэль между новичками Кейтлин Кларк и Энджел Риз привлекла десятую по величине телеаудиторию для матчей женской НБА в этом сезоне.

Матчи WNBA сезоне-24 на ION в среднем собирают 639 тысяч зрителей, что на 123% больше, чем в прошлом чемпионате.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Media Watch
logoженская НБА
телевидение
Чикаго жен
Индиана жен
logoКейтлин Кларк
logoЭнджел Риз
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