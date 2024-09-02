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  • Шэннон Шарп о нарушениях правил против Кейтлин Кларк в сезоне: «17% неспортивных фолов против одного игрока. Это уже не аномалия»
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Шэннон Шарп о нарушениях правил против Кейтлин Кларк в сезоне: «17% неспортивных фолов против одного игрока. Это уже не аномалия»

Шэннон Шарп высказался в защиту Кейтлин Кларк

Защитник «Индианы» 5 раз в сезоне стала объектом неспортивных фолов. 4 из них – на счету баскетболисток «Чикаго», за который играет вторая претендентка на награду лучшему новичку Энджел Риз.

«17% всех неспортивных фолов были совершены против Кейтлин Кларк. Когда с одним игроком обращаются грубо в 17% случаев, это уже не аномалия. Слишком много совпадений перестают быть совпадениями.

Если тебе выписали 5 штрафов за превышение скорости, тебя не преследуют, ты слишком быстро гоняешь», – заявил ведущий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Nightcap
logoженская НБА
Чикаго жен
Индиана жен
Шэннон Шарп
logoКейтлин Кларк
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