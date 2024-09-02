Лиза Лесли: «Меня не волнует, как вы их сравниваете. Энджел Риз и Кейтлин Кларк обе заслуживают награды лучшему новичку»

Лиза Лесли получила критику в свой адрес за мнение по поводу новичка года

Несмотря на успехи «Индианы », личные результаты и победу в последнем очном противостоянии над основной соперницей, Кейтлин Кларк до сих пор не получила статус безусловного фаворита на награду для ряда медиаперсон, игроков и экспертов.

Член Зала славы, двукратная чемпионка женской НБА и 3-кратный MVP Лиза Лесли прокомментировала свой взгляд на гонку: «Меня не волнует, как вы их сравниваете. Энджел Риз и Кейтлин Кларк обе заслуживают награды лучшему новичку! Давление и значение этого сезона навсегда изменили женскую НБА, и оба новичка добрались до вершины и превысили наши ожидания!».

Известный консервативный репортер Джейсон Уитлок обрушился на Лесли с критикой: «Трайбализм по цвету кожи.

Нет ни одного реального аргумента, чтобы уравнивать Энджел Риз в разговоре о новичке года. Ни одного. Риз – элитный подбирающий. Кларк – элитная баскетболистка. Ни одна команда не взяла бы сейчас Риз на драфте выше Кларк».