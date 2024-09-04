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«Индиана» Кейтлин Кларк впервые с 2016 года обеспечила себе участие в плей-офф WNBA

«Индиана» вернулась в плей-офф женской НБА

Поражения конкуренток из «Атланты» и «Чикаго» позволили команде Кейтлин Кларк впервые с 2016 года гарантировать себе участие в плей-офф WNBA.

«Фивер» одержали четыре победы подряд и выиграли шесть из семи матчей после месячного олимпийского перерыва в календаре женской НБА. Результат команды составляет 17-16 (6-е место в таблице).

Последний раз «Индиана» имела положительный баланс в июне 2019 года. 1-й номер драфта-2024 тогда училась в школе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FOX 59
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