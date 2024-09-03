Стивен Эй Смит: «Кейтлин Кларк претендует на звание MVP в дебютном сезоне»
Стивен Эй Смит оценил выступление Кейтлинк Кларк в сезоне-24
Ведущий ESPN считает, что дебютантка из «Индиана» наиграла не только на приз «Новичок года», но даже претендует на звание MVP.
«Нет никакого обсуждения, нет предмета для спора. Я понимаю, что Энджел Риз отличилась с дабл-даблами – 24 подряд, все дела. Отдаю ей должное, она это заслужила. Она будет на втором месте. Но новичком года станет Кейтлин Кларк.
Кларк вообще претендует на звание MVP сезона. Этот приз ей не достанется, потому что есть Эйжа Уилсон. Но Кейтлин претендует. Она претендует на звание MVP в дебютном сезоне», – заявил журналист.
Кларк набирает 18,7 очка, 5,6 подбора и 8,4 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
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