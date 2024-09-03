Стивен Эй Смит: «Кейтлин Кларк претендует на звание MVP в дебютном сезоне»

Стивен Эй Смит оценил выступление Кейтлинк Кларк в сезоне-24

Ведущий ESPN считает, что дебютантка из «Индиана » наиграла не только на приз «Новичок года», но даже претендует на звание MVP.

«Нет никакого обсуждения, нет предмета для спора. Я понимаю, что Энджел Риз отличилась с дабл-даблами – 24 подряд, все дела. Отдаю ей должное, она это заслужила. Она будет на втором месте. Но новичком года станет Кейтлин Кларк .

Кларк вообще претендует на звание MVP сезона. Этот приз ей не достанется, потому что есть Эйжа Уилсон . Но Кейтлин претендует. Она претендует на звание MVP в дебютном сезоне», – заявил журналист.

Кларк набирает 18,7 очка, 5,6 подбора и 8,4 передачи в среднем за игру.