Экс-капитан ЦСКА Кайл Хайнс объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет

Кайл Хайнс объявил о завершении игровой карьеры

Бывший капитан ЦСКА завершил выступления в возрасте 38 лет. Он написал об этом в социальных сетях.

За 16-летнюю карьеру Хайнс поиграл за несколько ведущих клубов Европы: «Олимпиакос » (2011-13), ЦСКА (2013-20) и «Милан » (2020-24).

Американский центровой четыре раза становился победителем Евролиги (2012, 2013, 2016, 2019) и трижды признавался «Мистером замком» турнира (2016, 2018, 2022). Он также был включен в состав символической сборной десятилетия Евролиги (2010-2020).

В 425 матчах самого престижного европейского турнира Кайл в среднем набирал по 7,9 очка, 4,4 подбора, 1,2 передачи и 10,1 балла в рейтинге эффективности.

В составе ЦСКА Хайнс шесть раз становился победителем Единой лиги ВТБ.

Соцсети Кайла Хайнса