Экс-капитан ЦСКА Кайл Хайнс объявил о завершении игровой карьеры в 38 лет
Кайл Хайнс объявил о завершении игровой карьеры
Бывший капитан ЦСКА завершил выступления в возрасте 38 лет. Он написал об этом в социальных сетях.
За 16-летнюю карьеру Хайнс поиграл за несколько ведущих клубов Европы: «Олимпиакос» (2011-13), ЦСКА (2013-20) и «Милан» (2020-24).
Американский центровой четыре раза становился победителем Евролиги (2012, 2013, 2016, 2019) и трижды признавался «Мистером замком» турнира (2016, 2018, 2022). Он также был включен в состав символической сборной десятилетия Евролиги (2010-2020).
В 425 матчах самого престижного европейского турнира Кайл в среднем набирал по 7,9 очка, 4,4 подбора, 1,2 передачи и 10,1 балла в рейтинге эффективности.
В составе ЦСКА Хайнс шесть раз становился победителем Единой лиги ВТБ.
Соцсети Кайла Хайнса
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кайла Хайнса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости