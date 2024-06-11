13 клубов-акционеров Евролиги, включая ЦСКА, продлили соглашения с турниром до 2040 года

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Нынешние клубы-акционеры Евролиги сохранят свой статус до 2040 года.

13 клубов согласились продлить отношения с турниром еще на 15 лет до истечения рассчитанной до 2025 года сделки, сообщает BasketNews со ссылкой на источники.

13 акционеров Евролиги, включая московский ЦСКА, продолжат составлять костяк турнира по крайней мере до 2040 года. Новое соглашение должно вступить в силу в 2025-м.

13 лицензированных клубов Евролиги:

ЦСКА (Россия), «Анадолу Эфес» (Турция), «Баскония» (Испания), «Барселона» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Милан» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Панатинаикос» (Греция), «Реал» (Испания), «Виллербан» (Франция), «Бавария» (Германия), «Жальгирис» (Литва).

ЦСКА и другие российские клубы в 2022 году были отстранены от участия в Евролиге на неопределенный период.

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