13 клубов-акционеров Евролиги, включая ЦСКА, продлили соглашения с турниром до 2040 года

Нынешние клубы-акционеры Евролиги сохранят свой статус до 2040 года.

13 клубов согласились продлить отношения с турниром еще на 15 лет до истечения рассчитанной до 2025 года сделки, сообщает BasketNews со ссылкой на источники.

13 акционеров , включая московский , продолжат составлять костяк турнира по крайней мере до 2040 года. Новое соглашение должно вступить в силу в 2025-м.

13 лицензированных клубов Евролиги:

ЦСКА (Россия), «Анадолу Эфес» (Турция), «Баскония» (Испания), «Барселона» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Милан» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Панатинаикос» (Греция), «Реал» (Испания), «Виллербан» (Франция), «Бавария» (Германия), «Жальгирис» (Литва).



ЦСКА и другие российские клубы в 2022 году были отстранены от участия в Евролиге на неопределенный период.