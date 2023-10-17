Кайл Хайнс вышел на 1-е место в истории Евролиги по количеству сыгранных матчей
Центровой «Милана» Кайл Хайнс во вторник в матче против «Олимпиакоса» достиг исторической отметки, выйдя на площадку Евролиги в 393-й раз. 37-летний американец стал рекордсменом Евролиги по количеству проведенных матчей.
Хайнс превзошел рекорд легенды «Жальгириса» Каунаса Паулюса Янкунаса, который за свою карьеру сыграл 392 матча.
Хайнс дебютировал в Евролиге за «Бамберг» 20 октября 2010 года в Риме. «Виртус» выиграл дома со счетом 83:65, но Хайнс набрал 20 очков и сделал 7 подборов за 26 минут.
Хайнс является четырехкратным чемпионом Евролиги в составе «Олимпиакоса» и ЦСКА (2012, 2013, 2016, 2019), а также трехкратным обладателем награды «Лучший защитник Евролиги» (2016, 2018, 2022).
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